Кличко отримає премію Германа Елерса
12:30, 22 травня 2015Київ
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У п’ятницю, 22 травня, меру Києва Віталію Кличку вручать премію Германа Елерса у німецькому місті Кіль.
Мер Києва отримає премію / УНІАН
Віталій Кличко удостоєний премії «за видатні заслуги з поглиблення взаєморозуміння та зближення України і Європейського Союзу».
Щорічно з 1975 року Фондом Германа Елерса присуджується Почесна нагорода — Премія Германа Елерса.
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Лауреатами премії у різні роки були голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, канцлер ФРН Гельмут Коль, німецький державний і політичний діяч, дипломат Герхард Шредер, литовський політик, голова Сейму Вітаутас Ландсбергіс, федеральні президенти Німеччини Йоахім Гаук і Роман Герцог та інші провідні європейські політики.
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