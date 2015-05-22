Кличко отримає премію Германа Елерса

Віталій Кличко удостоєний премії «за видатні заслуги з поглиблення взаєморозуміння та зближення України і Європейського Союзу».

Щорічно з 1975 року Фондом Германа Елерса присуджується Почесна нагорода — Премія Германа Елерса.

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Лауреатами премії у різні роки були голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, канцлер ФРН Гельмут Коль, німецький державний і політичний діяч, дипломат Герхард Шредер, литовський політик, голова Сейму Вітаутас Ландсбергіс, федеральні президенти Німеччини Йоахім Гаук і Роман Герцог та інші провідні європейські політики.