Безконтактні картки в київському метрополітені стали зеленими (фото)
З 22 травня у касах київського метро з’являться безконтактні картки на кількість поїздок із новим дизайном.
Про це повідомляється у Facebook київського метрополітену.
"На лицьовій стороні такої картки зображений стилізований логотип підприємства. Кольорова гамма підбиралася так, щоб проїзний був легко впізнаваний серед інших у гаманці", йдеться в повідомленні.
На звороті картки розміщені чіткі й лаконічні інструкції з користування, а також контакти метрополітену. Зокрема, вказано твіттер @kyivmetroalerts, де можна відстежувати зміни в роботі підземки для планування своїх поїздок.
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"Оновлення дизайну карток не призвело до жодних додаткових витрат метрополітену. Чергові наклади замовляються регулярно для забезпечення необхідної кількості проїзних для пасажирів", - запевнили у метрополітені.
Усі інші види безконтактних карток, які продаються у касах підприємства, є дійсними і обмінювати їх не потрібно.
Новий дизайн карток безкоштовно розробила громадська формація "Агенти змін" під керівництвом Ігоря Скляревського,
Найближчим часом метрополітен планує осучаснити інші види проїзних квитків, а також системи навігації столичної підземки.