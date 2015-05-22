Безконтактні картки в київському метрополітені стали зеленими (фото)

Про це повідомляється у Facebook київського метрополітену.

"На лицьовій стороні такої картки зображений стилізований логотип підприємства. Кольорова гамма підбиралася так, щоб проїзний був легко впізнаваний серед інших у гаманці", йдеться в повідомленні.

На звороті картки розміщені чіткі й лаконічні інструкції з користування, а також контакти метрополітену. Зокрема, вказано твіттер @kyivmetroalerts, де можна відстежувати зміни в роботі підземки для планування своїх поїздок.

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"Оновлення дизайну карток не призвело до жодних додаткових витрат метрополітену. Чергові наклади замовляються регулярно для забезпечення необхідної кількості проїзних для пасажирів", - запевнили у метрополітені.

Усі інші види безконтактних карток, які продаються у касах підприємства, є дійсними і обмінювати їх не потрібно.

Новий дизайн карток безкоштовно розробила громадська формація "Агенти змін" під керівництвом Ігоря Скляревського,

Найближчим часом метрополітен планує осучаснити інші види проїзних квитків, а також системи навігації столичної підземки.