Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутичок під Радою

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутичок під Верховною Радою, під час яких постраждали 5 правоохоронців.

Як повідомляє ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, «вчора біля Верховної Ради під час проведення мітингу активісти підпалили шини. Вони чинили перешкоду правоохоронцям, які намагалися припинити безлад, та працівникам ДСНС при спробах загасити пожежу… Під час сутичок біля парламенту постраждало п’ять міліціонерів. Усіх госпіталізовано до лікарняного закладу, де їм надається медична допомога».

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Правоохоронці доставили до Печерського районного управління міліції Києва трьох найбільш активних учасників подій для з’ясування всіх обставин. «Після того, як у них відібрали пояснення, вони залишили приміщення райуправління», - йдеться у повідомленні.

Слідчий відділ Печерського районного управління столиці відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня біля Верховної Ради проходила акція з вимогою ухвалити закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. На вимогу протестувальників парламент розглянув відповідний законопроект та відправив його на третє читання.