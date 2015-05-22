Столична міліція заперечує затримання протестувальників під Радою

Про це заявила начальник прес-служби київської міліції Юлія Мусташ, повідомляє Апостроф.

"Затриманих нікого немає. Розбиралися на місці", - зазначила вона.

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При цьому, за її словами, в ході протистояння четверо міліціонерів були травмовані. Зіткнення закінчилися близько 20:00. Під Радою на ніч залишилися деякі активісти.

Як повідомляв УНІАН, раніше одна з активісток заявила, що міліція затримала 12 учасників протестів так званого фінансового майдану під Радою.