Столична міліція заперечує затримання протестувальників під Радою
08:04, 22 травня 2015Київ
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Міліція не поміщала нікого в ізолятори за підсумками заворушень, які сталися біля будівлі Верховної Ради на вулиці Грушевського ввечері 21 травня між активістами так званого фінмайдану і правоохоронцями.
В ході протистояння четверо міліціонерів були травмовані / УНІАН
Про це заявила начальник прес-служби київської міліції Юлія Мусташ, повідомляє Апостроф.
"Затриманих нікого немає. Розбиралися на місці", - зазначила вона.
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При цьому, за її словами, в ході протистояння четверо міліціонерів були травмовані. Зіткнення закінчилися близько 20:00. Під Радою на ніч залишилися деякі активісти.
Як повідомляв УНІАН, раніше одна з активісток заявила, що міліція затримала 12 учасників протестів так званого фінансового майдану під Радою.
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