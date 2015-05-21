У Кличка запевняють, що не давали дозволу на забудову території на Осокорках

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Заява депутата Котвицького, м’яко кажучи, неправдива. Ми маємо підтверджуючі документи, і вони свідчать, що компанія "Скай-Буд ЛТД", акціонером якої був Сергій Котвицький, отримала містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки ще у червні 2011 року. При цьому зазначу, що Віталій Кличко був обраний мером у 2014 році", – сказав Рябікін.

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Він нагадав, що Кличко наголосив про намір захищати інтереси мешканців у разі, якщо Котвицький буде позиватися проти киян, міська влада надасть юридичну підтримку та відстоюватиме позиції і права громади столиці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні сесії Київради Кличко закликав Котвицького скласти мандат депутата.