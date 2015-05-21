У Кличка запевняють, що не давали дозволу на забудову території на Осокорках
Заступник голови КМДА Павло Рябікін спростував неправдиві заяви депутата Київради Сергія Котвицького, що нібито за мерства Віталія Кличка ТОВ "Скай-Буд ЛТД" отримало від міської влади містобудівну та дозвільну документацію на будівництво поблизу станції метро "Осокорки".
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Заява депутата Котвицького, м’яко кажучи, неправдива. Ми маємо підтверджуючі документи, і вони свідчать, що компанія "Скай-Буд ЛТД", акціонером якої був Сергій Котвицький, отримала містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки ще у червні 2011 року. При цьому зазначу, що Віталій Кличко був обраний мером у 2014 році", – сказав Рябікін.
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Він нагадав, що Кличко наголосив про намір захищати інтереси мешканців у разі, якщо Котвицький буде позиватися проти киян, міська влада надасть юридичну підтримку та відстоюватиме позиції і права громади столиці.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні сесії Київради Кличко закликав Котвицького скласти мандат депутата.