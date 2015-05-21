Під Радою пікетувальники запалили шини і намагалися прорвати кордон міліції

Як передає кореспондент УНІАН, шини горіли близько 30 секунд, після чого правоохоронці відтіснили пікетувальників та загасили шини вогнегасниками.

Згодом пікетувальники намагалися прорвати кордон міліції з боку площі Конституції.

Читайте такожУ міліції кажуть, що врегулювали бійку перед входом до Будинку кіно, де триває зʼїзд адвокатів

До ВР намагалися пробитись близько 20 найактивніших пікетувальників, однак їх відтіснили правоохоронці, які у декілька шеренг оточили будівлю ВР по периметру.

Пікетувальники кидали в міліціонерів пластиковими пляшками з-під води.