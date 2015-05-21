Під Радою пікетувальники запалили шини і намагалися прорвати кордон міліції
18:19, 21 травня 2015Київ
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Біля Верховної Ради, на перехресті вулиць Шовковична та Грушевського, учасники акції, які вимагали ухвалити закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті, запалили автомобільні шини.
Учасники акції запалили шини / Фото з сайту бойовиків
Як передає кореспондент УНІАН, шини горіли близько 30 секунд, після чого правоохоронці відтіснили пікетувальників та загасили шини вогнегасниками.
Згодом пікетувальники намагалися прорвати кордон міліції з боку площі Конституції.
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До ВР намагалися пробитись близько 20 найактивніших пікетувальників, однак їх відтіснили правоохоронці, які у декілька шеренг оточили будівлю ВР по периметру.
Пікетувальники кидали в міліціонерів пластиковими пляшками з-під води.
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