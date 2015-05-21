У Києві на незаконних рекламних щитах з'явилися червоні наклейки (фото)
Рекламні конструкції, позначені стікерами, обіцяють демонтувати протягом кількох днів.
Столичні інспектори почали маркувати стікерами незаконні рекламні конструкції.
Про це представники КП "Київреклама" повідомили своїй сторінці у Facebook.
"Якщо на носії з‘явилась яскрава наклейка з написом «Незаконний рекламний засіб. Підлягає демонтажу. КМДА» - це означає, що він розміщений без дозволу і протягом кількох днів буде демонтований", - наголосили у підприємстві.
Зазначається, що на сьогоднішній день позначили вже 89 конструкцій (72 лайтпостера и 17 щитів).
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"Робота з очищення столиці від незаконної реклами, яка спотворює зовнішній вигляд Києва, проводиться за дорученням міського голови Віталія Кличка. Приєднуйтесь – повідомляйте нам про нелегітимні та неякісні носії, або про ті, що заважають руху пішоходів та транспорту", - закликали в "Київрекламі".
Як раніше повідомляв УНІАН, в. о. директора КП "Київреклама" Наталія Гончарова заявила, що незаконні рекламні конструкції позначатимуть яскравими стікерами.
За її словами, позначати нелегітимний статус рекламоносіїв зможуть як інспектори "Київреклами", так і небайдужі представники громадськості (волонтери).
Інспектори «Київреклами» спільно з волонтерами маркують стікерами незаконні рекламні конструкції. Якщо на носії з‘явилас...Posted by КП "Київреклама" on 21 травня 2015 р.