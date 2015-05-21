У Києві на незаконних рекламних щитах з'явилися червоні наклейки (фото)

18:09, 21 травня 2015
Київ
2007

Рекламні конструкції, позначені стікерами, обіцяють демонтувати протягом кількох днів.

facebook.com/pages/КП-Київреклама

Столичні інспектори почали маркувати стікерами незаконні рекламні конструкції. 

Про це представники КП "Київреклама" повідомили своїй сторінці у Facebook.

"Якщо на носії з‘явилась яскрава наклейка з написом «Незаконний рекламний засіб. Підлягає демонтажу. КМДА» - це означає, що він розміщений без дозволу і протягом кількох днів буде демонтований", - наголосили у підприємстві.

Зазначається, що на сьогоднішній день позначили вже 89 конструкцій (72 лайтпостера и 17 щитів). 

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"Робота з очищення столиці від незаконної реклами, яка спотворює зовнішній вигляд Києва, проводиться за дорученням міського голови Віталія Кличка. Приєднуйтесь – повідомляйте нам про нелегітимні та неякісні носії, або про ті, що заважають руху пішоходів та транспорту", - закликали в "Київрекламі".

Як раніше повідомляв УНІАН, в. о. директора КП "Київреклама" Наталія Гончарова заявила, що незаконні рекламні конструкції позначатимуть яскравими стікерами.

За її словами, позначати нелегітимний статус рекламоносіїв зможуть як інспектори "Київреклами", так і небайдужі представники громадськості (волонтери).

facebook.com/pages/КП-Київреклама

Інспектори «Київреклами» спільно з волонтерами маркують стікерами незаконні рекламні конструкції. Якщо на носії з‘явилас...

Posted by КП "Київреклама" on 21 травня 2015 р.
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