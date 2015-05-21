6-7 червня у Києві та Бучі відбудеться музичний фестиваль «О-FEST 2015»

6-7 червня відбудеться Третій Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST 2015». Захід, який проходитиме в Києві та Бучі, поєднає класичний і «open-air» формат. Він покликаний об’єднати світ музикою, відкрити Україну як прогресивну, культурну країну, в якій проживає високоінтелектуальна, талановита нація

У фестивалі візьмуть участь провідні артисти, музиканти та диригенти з різних країн світу.

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Темою цьогорічного фестивалю є мюзикл. У рамках заходу учасники від запрошених країн досліджуватимуть шлях розвитку мюзиклу від зародження до сьогодення, а також продемонструють всі стильові особливості жанру.

Також, програмою заходу передбачено проведення виставки народних ремесел та виставки картин сучасних художників, літературно-музичного діалогу «PoezoFonia», заплановані виступи музичних і танцювальних колективів, концерти камерних ансамблів, майстер-класи, кулінарні презентації, розваги для дітей та чимало іншого.

Фестиваль буде проходити 6 червня в місті Буча на території центрального ландшафтного парку, та 7 червня в Києві на площі перед Національною оперетою України .