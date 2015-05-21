Столична влада планує забезпечити безкоштовним проїздом учасників АТО

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час робочої поїздки до Департаменту соціальної політики, повідомляє прес-служба КМДА.

«До мене звернулися бійці АТО та розповіли, що існує проблема із забезпеченням пільгового проїзду для військовослужбовців з інших регіонів України, які прибувають у Київ на ротацію, на лікування або транзитом через столицю їдуть додому. Ми не розділяємо героїв, які захищають нашу Батьківщину, на киян і не киян, тому я доручив профільним структурним підрозділам КМДА терміново розробити механізм забезпечення безкоштовним проїздом учасників АТО, які тимчасово перебувають у Києві», – сказав Ігор Ніконов.

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Він додав, що розроблений механізм представлять на розгляд і затвердження депутатів Київради і висловив сподівання, що вони підтримують це рішення.

Ігор Ніконов нагадав, що за дорученням мера Києва Віталія Кличка столична влада забезпечує всіх киян-учасників антитерористичної операції тимчасовими проїзними документами, поки вони не отримають офіційний статус учасника бойових дій, а отже і відповідні пільги від держави.

На ці заходи Київрада виділила 3,3 млн грн. для забезпечення щомісячно 1000 бійців АТО проїзними. Зазначимо Київ став першим містом, яке запропонувало тимчасові пільги для учасників військових дій на Донбасі.