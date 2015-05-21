Активісти "фінансового майдану" вчергове заблокували рух транспорту біля Верховної Ради

Активісти так званого фінансового майдану заблокували рух транспорту на вулиці Грушевського в Києві. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вони мають намір перекривати дорогу, доки Верховна Рада прийме законопроект "Про реструктуризацію зобов'язань по кредитах в іноземній валюті".

Читайте такожУчасники "кредитного майдану" частково перекрили дорогу біля Ради (фото)

Наразі в акції беруть участь близько 200 людей.