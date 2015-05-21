Активісти "фінансового майдану" вчергове заблокували рух транспорту біля Верховної Ради
16:48, 21 травня 2015Київ
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Активісти "фінансового майдану" заблокували рух транспорту біля Верховної Ради, вимагаючи ухвалення законопроекту про реструктуризацію кредитів.
Активісти "фінмайдану" знову заблокували рух транспорту в столиці / Фото УНИАН
Активісти так званого фінансового майдану заблокували рух транспорту на вулиці Грушевського в Києві. Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вони мають намір перекривати дорогу, доки Верховна Рада прийме законопроект "Про реструктуризацію зобов'язань по кредитах в іноземній валюті".
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Наразі в акції беруть участь близько 200 людей.
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