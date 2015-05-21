У Києві через прорив труби на бульварі Дружби народів утворився "гейзер" окропу
15:19, 21 травня 2015Київ
784
У Києві на бульварі Дружби Народів прорвало трубу, в результаті чого дорогу залило окропом.
Скріншот відео
Як повідомляє Магнолія-ТБ, близько години дня в результаті прориву труби "гейзер" окропу висотою близько 10 метрів залив дорогу.
Зазначається, що про подію повідомив очевидець, киянин Артем Гаврилюк.
Читайте такожВ одному з районів Києва хочуть оголосити НС місцевого значення через прорив колектора (фото)
За його словами, машини "вело", під колесами було близько 20 сантиметрів води.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter