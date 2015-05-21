У Києві через прорив труби на бульварі Дружби народів утворився "гейзер" окропу

Як повідомляє Магнолія-ТБ, близько години дня в результаті прориву труби "гейзер" окропу висотою близько 10 метрів залив дорогу.

Зазначається, що про подію повідомив очевидець, киянин Артем Гаврилюк.

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За його словами, машини "вело", під колесами було близько 20 сантиметрів води.