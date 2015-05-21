Кличко вніс проект рішення про розторгнення договору оренди ділянки на Осокорках

Історія з ділянкою на Осокорках є прикладом того, що бізнес повинен враховувати інтереси громади, розуміти свою соціальну відповідальність, вести діалог з людьми, а не зводити паркани.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради, передає сайт КМДА.

«Конфліктні будівництва – це головний біль, який дістався нам у спадок. Ми зараз вирішуємо проблеми, які були закладені декілька років тому. Але їх потрібно розв’язувати, і ми будемо це робити. Я зареєстрував і сьогодні вношу проект рішення про розторгнення договору оренди та скасування рішення Київради про відведення земельної ділянки на Осокорках. І цій ділянці має бути наданий статус скверу. «Зеленбуд» отримав завдання привести територію до ладу, озеленити та висадити дерева», – зазначив Віталій Кличко.

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Мер розповів, що вчора був на Осокорках і спілкувався з місцевими мешканцями, які підтримують ідею зробити сквер на цій ділянці.

«Я завжди говорив і ще раз повторю: інтереси громади – насамперед. І їх я відстоюватиму в першу чергу. І ще. Хочу зазначити: там «Скай-буд» заявив, що судитиметься з місцевими мешканцями і столичною владою. І що влада заважає бізнесу і його інвестиціям. Так от: юридичну допомогу мешканцям ми забезпечимо. Підкреслю, не тим, хто безчинствував і бив людей. А інвесторам ми як раз допомагаємо – прозоро видаючи усі документи, створюючи конкурентне середовище і враховуючи при цьому інтереси громади», – наголосив Віталій Кличко.

Мер звернувся до депутатів Київради з тим, щоби вони розглянули питання щодо Осокорків як невідкладне в комісіях, винесли його на наступне засідання і ухвалили відповідне рішення.

«Усі питання, ще раз наголошую, мають вирішуватися в правовому полі – і громадськість висловлювати свою позицію, і бізнес працювати та платити податки в бюджет», – підкреслив Київський міський голова.