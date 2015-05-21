Депутат Київради Котвицький заявляє про свою непричетність до компанії-забудовника на Осокорках

Про це він заявив під час засідання Київради 21 травня, повідомляє Українська правда.

"До товариства "Скай-Буд", з яким мене пов’язують, на сьогоднішній день я не маю ніякого відношення", - сказав Котвицький.

При цьому він додав, що документи на будівництво на Осокорках у порядку і оформлювалися вони при трьох столичних владах.

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"Рішення про надання земельної ділянки – при Черновецькому, підписання договору оренди – при Попові, документація погоджена та отримана – при Кличку. Потрібно шукати компроміс, який захистить інтереси киян та бізнесу", - заявив Котвицький.

На що мер Києва Віталій Кличко поросив депутата довести це.

"Тут пролунало, що всі дозволи дав Кличко. Оприлюдніть всі документи, щоб це була відкрита інформація. Це буде правильно", - сказав міський голова.

Він також додав, що дозволу на встановлення паркану "Скай-Буд" так і не отримала.

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"Документи ми перевіряли – вони були отримані відповідно до всіх норм. Але дозволу на встановлення паркану сьогоднішня влада не давала. Дозволи були оформлені декілька років тому. Але дозволу на паркан ми не давали – і це є порушення", - сказав Кличко.

У свою чергу депутат від "Удар-Солідарність" Олександр Харченко заявив, що земельна комісія може не прийняти рішення про незаконність будівництва на цій земділянці, якщо забудовник має всі дозволи.

Раніше УНІАН повідомляв, що Віталій Кличко звернувся до депутата Київради від фракції "Удар-Солідарність" Сергія Котвицького, що веде скандальне будівництво на Осокорках, скласти депутатський мандат.