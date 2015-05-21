Кличко прокоментував затримання чиновників-корупціонерів із Шевченківського району

Затримання корупціонерів і хабарників «на гарячому» повинне стати «щепленням» для усіх охочих отримати «легкі» гроші. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради, передає прес-служба КМДА.

«Дуже сподіваюся, що затримані чиновники-корупціонери з адміністрації Шевченківського району не відкупляться і не уникнуть відповідальності. І що, затримання «на гарячому» хабарників буде «щепленням» для усіх охочих хапнути «легкі» гроші», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що для нього як для мера неприємно і прикро, що такі «діячі» працюють у Києві.

«Але те, що ми їх викриваємо, свідчить, що ці нариви відкриваються. Інакше систему не вилікуєш. І ще раз звертаюся до громадськості, до журналістів: якщо у вас є інформація про хабарників і корупціонерів, надавайте її нам, передавайте в правоохоронні органи. Щоб спільними зусиллями викорінити це зло», – зазначив Віталій Кличко.