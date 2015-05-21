Кличко вимагає від депутата-забудовника з Осокорків скласти мандат
Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до депутата Київради від фракції "Удар-Солідарність" Сергія Котвицького, що веде скандальне будівництво на Осокорках, скласти депутатський мандат.
Про це він заявив на засіданні Київради 21 травня, повідомляє Українська Правда.
"Якщо депутат ставить на перше місце свої бізнес-інтереси, то він не повинен перебувати в цьому залі. Депутат Київради Сергій Котвицький зараз знаходиться в цьому залі. І я звертаюся до вас, щоб ви склали мандат", - сказав Кличко.
Мер також звернувся до депутатів з проханням переглянути договір про право оренди земельної ділянки біля станції метро "Осокорки" на засіданні 28 травня у зв’язку з низкою протестів і сутичок, що виникли на цьому будівництві.
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"Прошу профільні комісії розглянути проект рішення як невідкладний і винести його на голосування на наступному засіданні 28 травня", - сказав Кличко.
Водночас на засіданні між депутатами виникла суперечка що будівництва на Осокорках. Частина обранців підтримують розірвання договору оренди, інші запитують, як діяти у правовому полі, коли мер вимагає розірвання договору, а забудовник має усі необхідні дозволи.
Також на засіданні Київради присутній депутат Верховної Ради Борислав Береза. Нардеп закликав міськраду переглянути всі раніше видані договори на право оренди і пообіцяв стежити за долею земділянки на Осокорках.
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Станом на 10:40 мер Кличко оголосив перерву у засіданні через "заворушення у кулуарах".
Раніше УНІАН повідомляв, що забудовник готує позови проти столичних жителів і міліції через конфлікт на Осокорках.