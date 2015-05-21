Кличко вимагає від депутата-забудовника з Осокорків скласти мандат

Про це він заявив на засіданні Київради 21 травня, повідомляє Українська Правда.

"Якщо депутат ставить на перше місце свої бізнес-інтереси, то він не повинен перебувати в цьому залі. Депутат Київради Сергій Котвицький зараз знаходиться в цьому залі. І я звертаюся до вас, щоб ви склали мандат", - сказав Кличко.

Мер також звернувся до депутатів з проханням переглянути договір про право оренди земельної ділянки біля станції метро "Осокорки" на засіданні 28 травня у зв’язку з низкою протестів і сутичок, що виникли на цьому будівництві.

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"Прошу профільні комісії розглянути проект рішення як невідкладний і винести його на голосування на наступному засіданні 28 травня", - сказав Кличко.

Водночас на засіданні між депутатами виникла суперечка що будівництва на Осокорках. Частина обранців підтримують розірвання договору оренди, інші запитують, як діяти у правовому полі, коли мер вимагає розірвання договору, а забудовник має усі необхідні дозволи.

Також на засіданні Київради присутній депутат Верховної Ради Борислав Береза. Нардеп закликав міськраду переглянути всі раніше видані договори на право оренди і пообіцяв стежити за долею земділянки на Осокорках.

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Станом на 10:40 мер Кличко оголосив перерву у засіданні через "заворушення у кулуарах".

Раніше УНІАН повідомляв, що забудовник готує позови проти столичних жителів і міліції через конфлікт на Осокорках.