Зірка, серп і молот: комуністичну символіку можна знайти на 9 станціях київського метро (фото)

18:49, 20 травня 2015
Київ
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Символіку комуністів знайшли на червоній та синій гілках столичного метро.

Фотокореспондент УНІАН проінспектував столичне метро й зробив добірку фотографій символіки, яку можуть демонтувати за законом про декомунізацію.

станція ''Політехнічний інститут''
станція "Політехнічний інститут" /  © Фото УНІАН
станція ''Політехнічний інститут''
станція "Політехнічний інститут" /  © Фото УНІАН
станція ''Шулявська''
станція "Шулявська" /  © Фото УНІАН
станція ''Палац ''Україна''
станція "Палац "Україна" /  © Фото УНІАН
станція ''Либідська''
станція "Либідська" /  © Фото УНІАН
станція ''Либідська''
станція "Либідська" /  © Фото УНІАН
станція ''Університет''
станція "Університет" /  © Фото УНІАН
станція ''Арсенальна''
станція "Арсенальна" /  © Фото УНІАН
станція ''Берестейська''
станція "Берестейська" /  © Фото УНІАН
станція ''Героїв Дніпра''
станція "Героїв Дніпра" /  © Фото УНІАН
станція ''Героїв Дніпра''
станція "Героїв Дніпра" /  © Фото УНІАН
станція ''Героїв Дніпра''
станція "Героїв Дніпра" /  © Фото УНІАН
станція ''Героїв Дніпра''
станція "Героїв Дніпра" /  © Фото УНІАН
станція ''Героїв Дніпра''
станція "Героїв Дніпра" /  © Фото УНІАН
станція ''Героїв Дніпра''
станція "Героїв Дніпра" /  © Фото УНІАН
станція ''Героїв Дніпра''
станція "Героїв Дніпра" /  © Фото УНІАН
станція ''Вокзальна''
станція "Вокзальна" /  © Фото УНІАН
станція ''Вокзальна''
станція "Вокзальна" /  © Фото УНІАН
станція ''Вокзальна''
станція "Вокзальна" /  © Фото УНІАН
станція ''Вокзальна''
станція "Вокзальна" /  © Фото УНІАН
станція ''Вокзальна''
станція "Вокзальна" /  © Фото УНІАН
станція ''Вокзальна''
станція "Вокзальна" /  © Фото УНІАН
станція ''Вокзальна''
станція "Вокзальна" /  © Фото УНІАН
© Фото УНІАН

Потенціальну комуністичну символіку знайшли на 9 станціях Київського метрополітену - на станціях  «Берестейська», «Шулявська», «Політехнічний інститут», «Вокзальна», «Арсенальна», «Університет», «Палац «Україна», «Либідська» та «Героїв Дніпра». 

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Зазначимо, у столиці депутати пропонують демонтувати об'єкти оздоблення станцій київського метрополітену, які є носіями комуністичної символіки.

Як раніше повідомляв УНІАН, активісти закликали Кличка не знищувати радянські мозаїки на станціях столичного метро. Вони наполягають на створенні незалежної експертної комісії для дослідження культурної цінності художнього оформлення станцій київського метрополітену.

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