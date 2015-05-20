Зірка, серп і молот: комуністичну символіку можна знайти на 9 станціях київського метро (фото)

Фотокореспондент УНІАН проінспектував столичне метро й зробив добірку фотографій символіки, яку можуть демонтувати за законом про декомунізацію.

Потенціальну комуністичну символіку знайшли на 9 станціях Київського метрополітену - на станціях «Берестейська», «Шулявська», «Політехнічний інститут», «Вокзальна», «Арсенальна», «Університет», «Палац «Україна», «Либідська» та «Героїв Дніпра».

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Зазначимо, у столиці депутати пропонують демонтувати об'єкти оздоблення станцій київського метрополітену, які є носіями комуністичної символіки.

Як раніше повідомляв УНІАН, активісти закликали Кличка не знищувати радянські мозаїки на станціях столичного метро. Вони наполягають на створенні незалежної експертної комісії для дослідження культурної цінності художнього оформлення станцій київського метрополітену.