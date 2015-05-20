Міліція Києва закликає столичну владу вжити заходів з урегулювання конфліктів навколо спірних забудов

Про це йдеться у його листі-зверненні, поширеному Відділом зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві.

Терещук звернув увагу Кличка на те, що "численні конфлікти між забудовниками та громадськістю у різних районах столиці, які нерідко призводять до сутичок, порушення громадського порядку, руху транспорту, а головне – становлять небезпеку для громадян. Міліція Києва, яка повинна забезпечувати громадську безпеку, вимушена втручатися і реагувати".

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Він нагадав, що 19 травня на місці будівництва ТРЦ поблизу станції метро "Осокорки" агресивно налаштовані молодики поламали паркан, кидали каміння, петарди, феєрверки. Між ними та охоронцями будмайданчику почалася сутичка. Безлади і сутички тривали до пізньої ночі. Крім того, на декілька годин був перекритий рух транспорту проспектом Бажана та, відповідно, виїзд на стратегічну трасу Київ - Бориспіль.

У результаті конфлікту, заявив Терещук, до Дарницького райуправління міліції надійшло 13 повідомлень про травмування громадян. 15 правоохоронців отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

"Конфліктні ситуації саме на цьому будмайданчику виникають не вперше. Так само не вперше пересічні громадяни та правоохоронці отримують травми, а місцеві жителі знаходяться у постійній небезпеці через конфлікти, бійки, пожежі поряд з їхніми домівками. Керівництво столичної міліції та громадські активісти зверталися до міського голови з проханням сприяти розв’язанню конфлікту на цьому об’єкті. Однак і досі цей будівельний майданчик є об’єктом підвищеної загрози громадській безпеці", - наголосив Терещук.

Враховуючи такий перебіг подій, Терещук звернувся до Кличка "з наполегливим проханням: провести інвентаризацію київських будівництв та ініціювати проведення аудиту документації забудовників та на спеціальній комісії КМДА визначити, які з цих будівництв мають належним чином оформлені дозвільні документи, а які – ні, та оприлюднити цю інформацію".

"Заявляємо, що до вирішення цих питань на муніципальному рівні правоохоронці Києва будуть діяти у межах своєї компетенції і не виступатимуть "регулятором" конфліктів, підміняючи собою міську владу", - зазначив начальник столичної міліції.

"Ми наполегливо закликаємо та вимагаємо міського голову і депутатів міської ради Києва прийняти невідкладні заходи щодо врегулювання конфліктних ситуацій. Пошук шляхів вирішення проблем із забудовою міста – це не властива для міліції функція, а зона відповідальності місцевої влади", - заявив Терещук.

Як повідомляв УНІАН, біля метро "Осокорки" знову виріс скандальний будівельний паркан, який неодноразово зносили і палили місцеві мешканці.

Ввечері 19 травня між охороною забудовника і громадою виникли сутички. Люди перекрили проспект Бажана, розтрощили паркан. Після цього мер Києва Віталій Кличко пообіцяв залагодити ситуацію зі скандальним будівництвом на Осокорках.

Міліція затримала 5 протестувальників, їм інкримінують частину 4 статті "Хуліганство".