Забудовник готує позови проти столичних жителів і міліції через конфлікт на Осокорках

ТОВ "Скай-Буд ЛТД", яке має намір звести двоповерховий торговий центр на Осокорках, готує судові позови проти столичних жителів, що знесли будівельний паркан 19 травня. Про це заявили в прес-службі компанії, повідомляє Українська правда.

"Ми готуємо судові позови про відшкодування матеріального збитку проти встановлених провокаторів, а також позови щодо бездіяльності міліції щодо захисту законних прав інвестора", - йдеться в повідомленні.

Також компанія має намір оскаржити рішення Київради про розірвання договору оренди, якщо воно буде прийняте.

Крім того, "Скай-Буд ЛТД" звинуватило мера Києва Віталія Кличка і міліцію у нездатності "забезпечити нормальну роботу інвесторів у столиці, роблячи неможливим подальший розвиток міста".

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Мовляв, акції протесту щодо забудови "явно демонструють небажання київської влади і правоохоронних органів сприяти залученню інвестицій, створенню робочих місць і збільшення обсягів податків".

"Заява про намір розірвати договір оренди і скасувати рішення про виділення землі добросовісному забудовнику – це перший крок до масштабного виходу з Києва інвесторів не лише будівельної, але й інших галузей", - йдеться в заяві "Скай-Буд".

У компанії запевняють, що мають усі необхідні дозвільні документи на будівництво і навіть провели громадські слухання.

"Ми звертаємось до президента Петра Порошенка, прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням дати оцінку роботі столичних органів влади і київської міліції з захисту прав добросовісних інвесторів і створенню привабливого інвестклімату в контексті роботи з забудовниками", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, вночі 19 травня на майданчику біля метро "Осокорки" знову виріс скандальний будівельний паркан, який неодноразово зносили і палили місцеві мешканці.

Ввечері 19 травня між охороною забудовника і громадою виникли сутички. Люди перекрили проспект Бажана, розтрощили паркан. Після цього мер Києва Віталій Кличко пообіцяв залагодити ситуацію зі скандальним будівництвом на Осокорках.

Міліція затримала 5 протестувальників, їм інкримінують частину 4 статті "Хуліганство".