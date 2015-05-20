Кличко заявив, що на місці конфліктної забудови на Осокорках розіб'ють сквер

Про це мер заявив під час інспекції місця конфліктної забудови, повідомляє прес-служба КМДА.

"Ми знаходимося на Осокорках. Тут вчора відбувався конфлікт. Завтра на засіданні Київради я ініціюю ухвалення рішення про розторгнення договору оренди на цю земельну ділянку і надання їй статусу скверу. Також я даю завдання керівнику "Зеленбуду" завезти зараз сюди чорнозем, розбити сквер, висадити траву, дерева і привести цю територію у належний вигляд", - зазначив Віталій Кличко.

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Він відзначив, що всі дозволи, отримані забудовником, були видані декілька років тому. А дозволів на встановлення паркану навколо ділянки Київрада взагалі не видавала.

Віталій Кличко наголосив, що всі будівельні конфлікти в столиці повинні вирішуватися виключно в правовому полі. "Ми зараз вирішуємо проблеми, які були закладені декілька років тому. Намагаємось знайти баланс, хоча це непросто. Але хочу запевнити: там, де знаходяться сквери і паркові зони, жодних будівництв не буде. Жодного дозволу ми ніколи не давали і давати не будемо. Київ повинен бути зеленим і комфортним містом", - підкреслив Київський міський голова.

Кличко також звернувся до керівника Київської міліції з тим, щоби встановити і притягнути до відповідальності тих осіб, які були причетні до побиття людей під час вчорашнього конфлікту на Осокорках. "Для цього достатньо відповідних відеоматеріалів в Інтернеті і встановити тих, хто бив людей, можна. І це треба зробити!", - зауважив мер Києва.