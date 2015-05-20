Кличко заявив, що на місці конфліктної забудови на Осокорках розіб'ють сквер
Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв внести на завтрашнє засідання Київради проект рішення про розторгнення договору оренди та скасування рішення Київради про відведення земельної ділянки на Осокорках.
Про це мер заявив під час інспекції місця конфліктної забудови, повідомляє прес-служба КМДА.
"Ми знаходимося на Осокорках. Тут вчора відбувався конфлікт. Завтра на засіданні Київради я ініціюю ухвалення рішення про розторгнення договору оренди на цю земельну ділянку і надання їй статусу скверу. Також я даю завдання керівнику "Зеленбуду" завезти зараз сюди чорнозем, розбити сквер, висадити траву, дерева і привести цю територію у належний вигляд", - зазначив Віталій Кличко.
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Він відзначив, що всі дозволи, отримані забудовником, були видані декілька років тому. А дозволів на встановлення паркану навколо ділянки Київрада взагалі не видавала.
Віталій Кличко наголосив, що всі будівельні конфлікти в столиці повинні вирішуватися виключно в правовому полі. "Ми зараз вирішуємо проблеми, які були закладені декілька років тому. Намагаємось знайти баланс, хоча це непросто. Але хочу запевнити: там, де знаходяться сквери і паркові зони, жодних будівництв не буде. Жодного дозволу ми ніколи не давали і давати не будемо. Київ повинен бути зеленим і комфортним містом", - підкреслив Київський міський голова.
Кличко також звернувся до керівника Київської міліції з тим, щоби встановити і притягнути до відповідальності тих осіб, які були причетні до побиття людей під час вчорашнього конфлікту на Осокорках. "Для цього достатньо відповідних відеоматеріалів в Інтернеті і встановити тих, хто бив людей, можна. І це треба зробити!", - зауважив мер Києва.