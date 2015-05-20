Святкування Дня Києва коштуватиме 3 мільйони гривень

Про це заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час презентації програми свята, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За її словами, половина з суми виділена міською владою, ще половина – партнерськими організаціями та спонсорами.

«Міська влада цього року виділила 1,5 млн грн на святкування Дня Києва в усьому місті, з них 750 тис. грн пішло на організацію та проведення культурно-мистецьких заходів, ще стільки ж – на спортивні змагання та активності», – пояснила вона.

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Старостенко висловила сподівання, що організовані заходи в столиці відвідають понад 100 тисяч киян та гостей міста.

«Київ – столиця європейського рівня. І для того, щоб у місті по-справжньому почали відбуватися позитивні перетворення, нове керівництво Києва спільно з громадською організацією «Столичні ініціативи», спонсорами та активістами доклали титанічних зусиль для створення яскравого та незвичайного свята. Ми сподіваємося, що такий подарунок стане до вподоби киянам, і вони оцінять нашу роботу та долучаться до святкових заходів та активностей», – сказала Старостенко.