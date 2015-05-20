У Києві хочуть реконструювати станцію метро Лівобережна: потяги забиратимуть пасажирів із ТРЦ

У вівторок на засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку станцію метро "Лівобережна" включили в перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій для подальшої реконструкції, повідомляє "Вечірній Київ".

"Після прийняття рішення буде оголошено про проведення інвестиційного конкурсу для подальшої реконструкції з надбудовою станції "Лівобережна" і будівництвом критого мостового переходу з вбудованими приміщеннями громадського призначення на Броварському проспекті у Дніпровському районі. Це оптимізує пасажиропотік і поліпшить інженерно-транспортну інфраструктуру столиці", - повідомили в прес-службі Київради.

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Зокрема, передбачається, що потяг метро забиратиме пасажирів з торгово-розважального центру. Така практика поширена в західноєвропейських країнах, США, Японії.