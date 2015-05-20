Флешмоб, джаз та фестивалі: у Кличка розповіли, як у Києві відзначатимуть День міста

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказала заступник голови Київської міськдержадміністрації Ганна Старостенко під час презентації програми свята.

За її словами, «багато з організованих заходів відбуватимуться в Києві вперше. Так, 30 травня на Софійській площі відбудеться флешмоб з масового виконання Гімну Києва – пісні-символу «Як тебе не любити, Києве мій» у супроводі естрадно-симфонічного оркестру «Київ Класик».

Вперше, сказала Старостенко, кияни побачать міжнародний проект «Повернення», у рамках якого наші співвітчизники, які живуть і працюють за кордоном, на підтримку української культури безкоштовно братимуть участь у запланованих концертних програмах.

Так, 29 травня у Київському академічному муніципальному театрі опери і балету для дітей та юнацтва відбудеться концерт іспанської та української музики. Диригуватиме оркестром киянин – арт-директор Інтернаціональної музичної школи Фонду Принца Астурійського (Іспанія) Юрій Насушкін.

Другий концерт – «Хабанера по-київськи» – безкоштовно пройде 30 травня в Центральному парку на сцені Літньої естради.

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З 29 до 31 травня у парку імені Пушкіна вперше відбудеться фестиваль міських проектів «PRO місто», який, за задумкою організаторів, стане щорічним. У рамках фестивалю відбудуться презентації та виставка проектів міського розвитку від влади та громадськості. За результатами цих презентацій журі визначить переможця від громадськості, який отримає 200 тис. грн на реалізацію свого проекту.

Крім того, в цьому ж парку з 30 травня до 1 червня «АРТ-пікнік Слави Фролової» святкуватиме День Києва з фестивалем міських форматів «PRO місто» і з ярмарком Tut Use Market Kiev Day.

31 травня відбудеться Вечір джазової музики в Києві. На Софійській площі виступить джаз-бенд Олександра Фокіна, а на літній естраді Міського саду в Центральному парку культури і відпочинку за участю кращих київських джазових виконавців відбудеться музична акція «Мушля-джаз».

За дорученням мера Віталія Кличка 30 та 31 травня кияни та гості столиці зможуть безкоштовно відвідати виставку квітів на території Печерського ландшафтного парку та концертні програми на Співочому полі.

До Дня Києва також заплановано велику кількість спортивних змагань, серед яких - змагання з велосипедного спорту, кікбоксингу, вітрильна регата, Пробіг під каштанами тощо.

Святкові заходи також відбудуться в усіх районах Києва. Загалом у районах планується провести більше 130 тематичних заходів.

У наступні вихідні також працюватимуть усі муніципальні заклади культури: бібліотеки і музеї, кінотеатри, театри, парки культури та відпочинку. Усього в святкові дні у закладах культури відбудеться більше 60 культурно-мистецьких заходів.