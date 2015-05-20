Заступника голови Шевченківського району затримали під час отримання 73,5 тисяч гривень хабара

Столичні правоохоронці затримали двох чиновників Шевченківської РДА під час отримання хабара в 73,5 тис. грн.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Затриманий перший заступник голови Шевченківської РДА у м. Києві Андрєєв Віктор Іванович (держслужбовець 5 рангу) і перший заступник директора КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" Романюка Петра Михайловича (держслужбовець 7 рангу), які вимагали від співробітника КП "Сирець" неправомірну вигоду.

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Хабар у розмірі 73,5 тис. грн вони хотіли отримати за надання ордера на службове житло і можливість його подальшої приватизації.

Обох правопорушників затримано в момент розподілу грошей.