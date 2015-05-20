У Києві боротимуться з незаконною рекламою за допомогою яскравих стікерів

Про це заявила в. о. директора підприємства Наталія Гончарова, повідомляє прес-служба КМДА.

За її словами, позначати нелегітимний статус рекламо носіїв зможуть як інспектори "Київреклами", так і небайдужі представники громадськості (волонтери).

Днями на 250 конструкціях (180 щитах і 70 лайт-постерах) у центрі Києва з’являться яскраві наклейки з написом "Незаконний рекламний засіб. Підлягає демонтажу. КМДА".

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Гончарова пояснила, що це означає, що реклама буде прибрана в міру технічних можливостей підприємства. Вона закликала громадські організації і просто жителів міста повідомляти про помічені нелегітимні та неякісні конструкції.

Крім того, "Київреклама" просить рекламодавців підтримати ініціативу з очищення Києва від "візуального сміття" і не розміщувати рекламу на незаконних носіях, що підлягають демонтажу.