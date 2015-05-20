Кличко обіцяє скасувати дозвіл на будівництво на Осокорках

Міський голова Києва Віталій Кличко коментуючи конфліктну ситуацію, що склалася навколо будівництва на проспекті Бажана біля станції метро "Осокорки" заявив про готовність скасувати рішення про відведення земельної ділянки забудовнику.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Кличка у Facebook.

Щодо ситуації на Осокорках. Хочу зазначити, що столична влада працює в непростих умовах. І намагається знайти баланс, вр... Posted by Виталий Кличко on Tuesday, May 19, 2015

«Я ухвалив рішення внести на наступну сесію Київради проект рішення про розторгнення договору оренди і скасування рішення Київради про відведення земельної ділянки на Осокорках», - зазначається в повідомленні.

При цьому Кличко закликав дотримуватись правових норм навколо даного питання.

«Але, ще раз хочу підкреслити, все має відбуватися в правовому полі. - І громадськість висловлювати свою позицію, і бізнес працювати та платити податки в бюджет», - заявив мер міста.

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Також Віталій Кличко відзначив непрості умови роботи міської влади, котра намагається віднайти баланс між інтересами громадян та дотриманням законності в роботі бізнесу.

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«Хочу зазначити, що столична влада працює в непростих умовах. І намагається знайти баланс, врахувавши інтереси громади, які безумовно є пріоритетними, і дотримуватися законності в роботі бізнесу (будівельного в тому числі)», - повідомив Кличко. «Ми вже подали в правоохоронні органи і суди документи щодо 45 незаконних забудов. (…) для мене не має значення приналежність забудовника до будь-якої політичної сили, навіть і особливо до тієї, яку я очолюю».

Як повідомляв УНІАН, 19 травня біля будівництва в районі метро "Осокорки" спалахнули нові протести. Рух в обох напрямках на проспекті Бажана перекрили протестувальники і вимагали відпустити затриманих під час бійки, яка сталася між активістами і охоронцями будмайданчика.