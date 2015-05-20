Після бійки на Осокорках госпіталізовано 15 міліціонерів

Про це повідомляє прес-служба Головного управдения (ГУ) МВС в Києві. У повідомленні говориться, що міліціонери отримали травми різного ступеня тяжкості. "Постраждалі доставлені в лікарню для надання допомоги в умовах стаціонару", - йдеться в повідомленні.

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Також в повідомленні говориться, що правоохоронці встановили особи 20 осіб, які влаштували безлад на будівельному майданчику.

Зібрані відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дарницького райуправління ГУ МВС у Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня біля будівництва в районі метро "Осокорки" спалахнули нові протести. Рух в обох напрямках на проспекті Бажана перекрили протестувальники і вимагали відпустити затриманих під час бійки, яка сталася між активістами і охоронцями будмайданчика.