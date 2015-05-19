Після бійки на Осокорках мітингувальники перекрили дорогу на Бориспіль

Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.,

У відповідь на затримання активістів, мітингувальники перекрили рух транспорту вздовж проспекту Бажана і вимагають звільнення затриманих,

«Мітингувальники перекрили дорожній рух на проспекті Бажана в обох напрямках. Активісти вимагають, щоб правоохоронці відпустили затриманих за протиправні дії навколо будівельного майданчика. Міліціонери проводять роз'яснювальну роботу з учасниками заходів з метою розблокування проїзної частини і відновлення правопорядку», — йдеться в повідомленні.

Читайте такожБіля скандального паркану на Осокорках почалися сутички (фото, відео)

Машини їдуть в об'їзд, утворилася величезна пробка, повідомляє inforesist.

Як повідомляє активіст Автомайдану Віталій Уманець, через три години після бійки і протистояння прибув начальник міліції Дарницького району.

«Народ реально готовий його розірвати після того побоїща, яке влаштували сьогодні і його підлеглі в тому числі», — пише він на своїй сторінці в facebook.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 травня мітингувальники знову мнесли паркан на Осокорках, де планують будувати торговий центр.

Конфлікт навколо скандального будівництва на Осокорках розгорівся в листопаді минулого року. Тоді жителі мікрорайону кілька разів зносили паркан, встановлений забудовником на проспекті Бажана.

Наприкінці квітня під час протесту проти забудови на Осокорках постраждали троє міліціонерів. Тоді на забудову прийшли близько 200 агресивно налаштованих громадян, які почали ламати паркан забудови і палити шини.