Паркан на Осокорках таки знесли - очевидці

Про це у соцмережах повідомляють очевидці.

Як раніше повідомляв УНІАН, конфлікт навколо скандального будівництва на Осокорках розгорівся у листопаді минулого року. Тоді жителі мікрорайону кілька разів зносили паркан, встановлений забудовником на проспекті Бажана.

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Наприкінці квітня під час протесту проти забудови на Осокорках постраждали троє міліціонерів. Тоді на забудову прийшли близько 200 агресивно налаштованих громадян, які почали ламати паркан забудови та палити шини.