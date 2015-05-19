Паркан на Осокорках таки знесли - очевидці
21:34, 19 травня 2015Київ
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Паркан на Осокорках, де планують будувати торгівельний центр, знесли у черговий раз.
Фото: Киев LIVE, vk.com
Про це у соцмережах повідомляють очевидці.
@karoDnepr@Banderovka@tombreadley Паркан знесли, багато пилу, все дуже хаотично pic.twitter.com/KMYYbGxJSo
— Vladyslav Yachmenov (@YachVlad) May 19, 2015
Як раніше повідомляв УНІАН, конфлікт навколо скандального будівництва на Осокорках розгорівся у листопаді минулого року. Тоді жителі мікрорайону кілька разів зносили паркан, встановлений забудовником на проспекті Бажана.
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Наприкінці квітня під час протесту проти забудови на Осокорках постраждали троє міліціонерів. Тоді на забудову прийшли близько 200 агресивно налаштованих громадян, які почали ламати паркан забудови та палити шини.
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