Біля скандального паркану на Осокорках почалися сутички (фото, відео)

Як зазначається в повідомленні, «після шостої вечора на місці почали збиратися невдоволені громадяни. За деякий час агресивно налаштовані громадяни поламали паркан, почали кидати каміння, петарди, феєрверки… Внаслідок цих дій між ними та охоронцями будівельного майданчику почалася сутичка».

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У ВЗГ також зазначили, що задля врегулювання громадського порядку, працівники міліції втрутилися у ситуацію, живим ланцюжком стали між двома конфліктуючими сторонами.

За попередніми даними правоохоронців, внаслідок сутички постраждало кілька громадян, яким лікарі надають медичну допомогу на місці події.

«Правоохоронці продовжують нести службу щодо забезпечення правопорядку», - підкреслюється в повідомленні.

Як відомо, тут планують звести двоповерховий торговий центр, загальною площею 3,8 тисячі квадратних метрів, пише Українська правда.

За даними ЗМІ, за будівництвом на Осокорках у Києві стоїть компанія, серед засновників якої є діючий депутат Київради від "УДАР" Сергій Котвицький.

Як раніше повідомляв УНІАН, конфлікт навколо скандального будівництва на Осокорках розгорівся у листопаді минулого року. Тоді жителі мікрорайону кілька разів зносили паркан, встановлений забудовником на проспекті Бажана.

Наприкінці квітня під час протесту проти забудови на Осокорках постраждали троє міліціонерів. Тоді на забудову прийшли близько 200 агресивно налаштованих громадян, які почали ламати паркан забудови та палити шини.