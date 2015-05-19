Кличко доручив запровадити електронні закупівлі для всіх комунальних підприємств столиці

Відповідне доручення Віталій Кличко дав під час засідання Антикорупційної ради Києва, повідомляє прес-служба КМДА.

«Система електронних закупівель надзвичайно важлива для прозорості усіх процесів, які відбуваються у столичній адміністрації. Перші кроки у впровадженні системи електронних торгів дали суттєві результати економії, а це означає, що ми знайшли спосіб боротись не тільки з наслідками корупційних дій, а й знищили ще одну годівницю для корупціонерів», – наголосив Віталій Кличко.

Так, за інформацією радника Київського міського голови Юрія Назарова, завдяки впровадженню процедури електронних торгів із системою пониження, вже вдалося закупити техніку для структурних підрозділів адміністрації у півтора рази дешевше, ніж це передбачав кошторис. Також система електронних торгів дозволила закупити медичне обладнання для київської лікарні № 6 за більш вигідною ціною.

Крім того, під час засідання Антикорупційної ради Віталій Кличко повідомив, що вже за тиждень відбудеться презентація програми прозорого онлайн бюджету, де кожен киянин зможе побачити усі надходження і всі витрати з міського бюджету.

«І це стосуватиметься не лише міської адміністрації, а й районів столиці, мікрорайонів, ЖЕКів. Контроль надходжень і витрат бюджету зі сторони громадськості стане запорукою ефективної боротьби з корупцією», – зауважив міський голова.

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Мер Києва додав, що система електронного управління SmartCity працює у більше ніж 2 тисячах міст в усьому світі.

«Представники компанії-розробника системи запевнили мене, що у Києві запрацює найсучасніша система електронного управління. І буде навіть більш досконалою ніж у Бостоні, де вона була запроваджена лише кілька місяців тому», – зазначив Кличко.