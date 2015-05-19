Кличко доручив запровадити електронні закупівлі для всіх комунальних підприємств столиці
Мер Києва Віталій Кличко доручив секретаріату Київради підготувати проект рішення про запровадження електронних закупівель для всіх структурних підрозділів КМДА та комунальних підприємств міста.
Відповідне доручення Віталій Кличко дав під час засідання Антикорупційної ради Києва, повідомляє прес-служба КМДА.
«Система електронних закупівель надзвичайно важлива для прозорості усіх процесів, які відбуваються у столичній адміністрації. Перші кроки у впровадженні системи електронних торгів дали суттєві результати економії, а це означає, що ми знайшли спосіб боротись не тільки з наслідками корупційних дій, а й знищили ще одну годівницю для корупціонерів», – наголосив Віталій Кличко.
Так, за інформацією радника Київського міського голови Юрія Назарова, завдяки впровадженню процедури електронних торгів із системою пониження, вже вдалося закупити техніку для структурних підрозділів адміністрації у півтора рази дешевше, ніж це передбачав кошторис. Також система електронних торгів дозволила закупити медичне обладнання для київської лікарні № 6 за більш вигідною ціною.
Крім того, під час засідання Антикорупційної ради Віталій Кличко повідомив, що вже за тиждень відбудеться презентація програми прозорого онлайн бюджету, де кожен киянин зможе побачити усі надходження і всі витрати з міського бюджету.
«І це стосуватиметься не лише міської адміністрації, а й районів столиці, мікрорайонів, ЖЕКів. Контроль надходжень і витрат бюджету зі сторони громадськості стане запорукою ефективної боротьби з корупцією», – зауважив міський голова.
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Мер Києва додав, що система електронного управління SmartCity працює у більше ніж 2 тисячах міст в усьому світі.
«Представники компанії-розробника системи запевнили мене, що у Києві запрацює найсучасніша система електронного управління. І буде навіть більш досконалою ніж у Бостоні, де вона була запроваджена лише кілька місяців тому», – зазначив Кличко.