Кличко звільнив директора "Київреклами"
17:14, 19 травня 2015Київ
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Мер Києва Віталій Кличко звільнив Олега Калініченка з посади директора КП "Київреклама".
Кличко прийняв кадрові рішення / УНІАН
Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 14 травня, оприлюдненому на сайті міської влади.
Калініченка звільнено "за згодою сторін" з 15 травня.
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Тимчасово виконання обов’язків директора КП "Київреклама" покладено на першого заступника Наталю Гончарову.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у столичному метро планують зменшити кількість реклами майже наполовину. Інформаційні наліпки планують забрати на «скосах» над дверима, по «периметру» та на 50% дверей.
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