Кличко звільнив директора "Київреклами"

Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 14 травня, оприлюдненому на сайті міської влади.

Калініченка звільнено "за згодою сторін" з 15 травня.

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Тимчасово виконання обов’язків директора КП "Київреклама" покладено на першого заступника Наталю Гончарову.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у столичному метро планують зменшити кількість реклами майже наполовину. Інформаційні наліпки планують забрати на «скосах» над дверима, по «периметру» та на 50% дверей.