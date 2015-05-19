На Осокорках знову встановили паркан навколо скандального будівництва: вже працює екскаватор

У Києві на Осокорках знову встановили паркан навколо скандального будівництва.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Врятуємо Осокорки" у Facebook.

"Cьогодні вночі «Скай-Буд ЛТД» в особі депутата київради з «Удару» Сергія Котвицького знову поставив свій незаконний паркан біля станції метро Осокорки! Його не зупиняє, навіть, мораторій, накладений особисто підписом мера Кличко і суттєвий спротив дарничан", - сказано у повідомленні.

Активісти закликали всіх, хто переживає за долю району, підходити сьогодні, 19 травня о 19:00 до станції метро Осокорки. Планується, що там зберуться громадські активісти, які вже тривалий час боряться зі скандальною забудовою "Le Boulevard".

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"Війна з забудовником продовжується! Сьогодні вже в кожному р-ні м. Києва своє АТО!", - додають активісти Дарницького району.

Як видно з фото у спільноті Революційна Комендатура Дарницького району, майданчик знов огородили, працює екскаватор. За словами активістів, паркан охороняють люди в чорному.

Як відомо, тут планують звести двоповерховий торговий центр, загальною площею 3,8 тисячі квадратних метрів, пише Українська правда.

За даними ЗМІ, за будівництвом на Осокорках у Києві стоїть компанія, серед засновників якої є діючий депутат Київради від "УДАР" Сергій Котвицький.

Як раніше повідомляв УНІАН, конфлікт навколо скандального будівництва на Осокорках розгорівся у листопаді минулого року. Тоді жителі мікрорайону кілька разів зносили паркан, встановлений забудовником на проспекті Бажана.

Наприкінці квітня під час протесту проти забудови на Осокорках постраждали троє міліціонерів. Тоді на забудову прийшли близько 200 агресивно налаштованих громадян, які почали ламати паркан забудови та палити шини.