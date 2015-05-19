У Києві створили інформаційний штаб щодо археологічних знахідок на Поштовій площі

Щовівторка він інформуватиме журналістів та всіх зацікавлених експертів і киян про подальші роботи з дослідження та музеєфікації археологічних знахідок на Поштовій площі. Про це заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, презентуючи інформаційний штаб громадськості, повідомляє прес-служба КМДА.

«Ключова мета київської влади – показати киянам відкритість та прозорість своєї роботи, у тому числі, коли мова йде про збереження археологічних та історичних пам’яток нашої історії. Для того, щоб інформувати всіх мешканців Києва про кожен крок і влади, і забудовника, і науковців, що стосується консервації та збереження знайдених на Поштовій площі артефактів, ми спеціально створили штаб», – зауважила вона, передає газета "Хрещатик".

Ганна Старостенко повідомила, що інформаційний штаб працюватиме щовівторка з 11:00 до 12:00 на базі Центру археології НАН України за адресою: вул. Г. Сковороди, 9-Б.

«Результати його роботи будуть оперативно оприлюднюватися на спеціально створеній сторінці на офіційному інтернет-порталі київської міської влади», – додала заступник голови КМДА та зазначила, що в найближчий час планується проведення засідань штабу з наступних тем:

26 травня – актуальні питання щодо консервації та археологічних досліджень ділянки прибережного міського кварталу Середньовічного Києва 11-12 ст.;

2 червня – проект музеєфікації ділянки прибережного міського кварталу Середньовічного Києва 11-12 ст.;

9 червня – проект Програми з консервації і музеєфікації ділянки прибережного міського кварталу Середньовічного Києва 11-12 ст.

Усю необхідну інформацію щодо археологічних робіт на Поштовій площі можна буде отримати також за телефоном «гарячої лінії»: 097-579-21-69 або на сторінці порталу київської міської влади: https://kievcity.gov.ua/content/informaciya-pro-zberezhennya-artefaktiv-na-poshtoviy-ploshchi.html