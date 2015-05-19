Кличко проінспектував будівництво школи і дитсадка

Обидва об'єкти будуються за рахунок міського бюджету і будуть введені в експлуатацію до початку нового навчального року. Про це повідомили в прес-службі мера.

"Сьогодні ми відвідали будівництво дитячого садка на Позняках - сучасний, світлий, просторий. Зараз перебуваємо у 128-й школі. Тут раніше навчалися 400 школярів. А після реконструкції і добудови зможе навчатися більше 1000 учнів. Сучасна школа з великим спортивним залом, басейном, буде обладнана моніторами, інтерактивними дошками і всім необхідним - відзначив мер Києва. - Будуємо за сучасними стандартами, використовуючи, зокрема, енергоефективні технології. Ми говорили, що зробимо Київ європейським містом, і ці інфраструктурні об'єкти відповідають європейським стандартам. Діти навчатимуться в комфортних умовах", - підкреслив Віталій Кличко.

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Мер відзначив, що сьогодні столиці вкрай потрібно будувати соціальні об'єкти інфраструктури, зокрема школи і дитсадки. І для міської влади - це одне з пріоритетних питань, щоби вирішити ситуацію з чергами, які існують в дитячих садках, і переповненістю шкіл. "Втілюємо все, що обіцяли. Ми повинні вводити в експлуатацію більше шкіл і садочків. Ми почали це робити і будемо продовжувати", - зауважив Київський міський голова.

Триповерховий садок розрахований на 240 дітей. Це сучасне комфортабельне приміщення з басейном, актовою, музичною і спортивною залами, харчоблоком і всім необхідним обладнанням.

Крім того, будівництво дитсадка забезпечить 100 нових робочих місць для міста.

За словами директора КП "Житлоінвестбуд - УКБ" В'ячеслава Непопа, жодних проблем з фінсуванням будівництва як школи, так і дитсадка немає. "З грошима затримок немає. Це вперше на моїй пам'яті по роботі з бюджетом. У нас цього року 17 субпідрядних організацій. І заборгованості як по матеріалах, так і по зарплаті - не існує", - зазначив Непоп.