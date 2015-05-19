Київ випередив Лондон і Лос-Анджелес у рейтингу міст з найкрасивішими горизонтами

Про це повідомляє Новое Время.

При складанні рейтингу мегаполісів з найбільш захоплюючими міськими горизонтами фахівці компанії враховували кількість хмарочосів і висотних будівель в місті, структуру забудови, висоту і щільність будівель, їх зовнішній вигляд і околиці, а також кількість населення, що проживає у місті.

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За даними Emporis, всі ці фактори впливають на впізнаваність міських пейзажів і відіграють значну роль у формуванні вражаючих панорам.

Перше місце в рейтингу займає Гонконг, на другій позиції – міський горизонт Нью-Йорка, в той час, як трійку лідерів замикає Сінгапур. У рейтингу Emporis також представлений Київ, який займає 38-е місце і обганяє Лондон та Лос-Анджелес.