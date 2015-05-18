Акція солідарності з кримськими татарами в Києві (відео)

Жалобний мітинг відбувається за участю лідерів та активістів національного руху кримських татар, повідомляє Радіо Свобода.

18 травня, у День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму, в Україні та за кордоном заплановано низку пам’ятних заходів до 71-х роковин цієї трагічної дати.

Як повідомляють кореспонденти УНІАН, такі заходи проводять і в інших українських містах.

Читайте такожУ Сімферополі поліція затримала 60 учасників автопробігу: "Повезли у райвідділ. Грузили, як худобу" Так, у Волинській області відбувся мітинг-реквієм, присвячений Дню скорботи і пам'яті жертв депортації кримських татар із півострова - у Луцьку представники влади та громадськості міста на Замковій площі хвилиною мовчання вшанували загиблих під час згаданих подій та поклали квіти до пам'ятного знаку, а в Сумах у рамках заходів, присвячених Дню скорботи і пам'яті жертв депортації кримських татар із півострова, на майдані Незалежності біля будівлі міської ради підняли прапор кримськотатарського народу.

Довідка. 18 травня – День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. У цей день в 1944 році в Середню Азію з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього депортували понад 180 тисяч людей.