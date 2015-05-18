Столична влада збереже безкоштовний проїзд для пільговиків

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що київська влада робить все, щоб зменшити фінансове навантаження на незахищені верстви населення, зокрема, і в питанні тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Тож відповідно до рішень Київради надається право на пільговий проїзд окремим категоріям громадян, який відшкодовується за рахунок місцевого бюджету. Станом на 1 січня 2015 року кількість таких пільговиків у наземному транспорті столиці складає майже 300 000 осіб, в підземному – більше 450 000 осіб.

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«Ми зберегли безкоштовний проїзд або зробили компенсацію для киян, які належать до пільгових категорій населення. Незважаючи на те, що Кабінет Міністрів не компенсує нашому міському бюджету проїзд пенсіонерів, ми залишили безкоштовний проїзд для київських пенсіонерів, а також для учасників війни, дітей війни, ветеранів праці, які теж є пенсіонерами і мешкають у Києві, і для деяких інших категорій пільговиків. Також залишився пільговий проїзд для київських школярів і студентів. Ми робимо і робитимемо все, щоби соціально незахищені кияни мінімально відчули на собі фінансове навантаження в ці непрості часи», – підкреслив Віталій Кличко.

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Новий закон, який вступить в силу з 1 червня, зменшує кількість категорій осіб, яким надаються пільги на проїзд у громадському транспорті. Так, згідно з законом, втрачають право на пільговий проїзд окремі категорії громадян, проїзд яких відшкодовувався за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Зокрема, йдеться про учасників війни, дітей війни, ветеранів праці, жертв нацистських переслідувань, членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та інші категорії пільговиків.

Раніше УНІАН повідомляв, що департамент транспортної інфраструктури Києва звернувся до Кабінету міністрів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства інфраструктури з ініціативою збереження повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері регулювання тарифів на перевезення пасажирів.