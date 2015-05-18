Влада Києва передала правоохоронцям документи щодо 45 незаконних будівництв
До правоохоронних органів передано документи на 45 будівельних об'єктів, які визнані самовільними.
Про це заявив заступник голови КМДА Павло Рябікін, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, при цьому, незаконних будівництв у столиці може бути і більше, і виявляти їх допомагає громадськість - активісти, журналісти, які повідомляють про підозрілу будівельну активність.
"Справа в тому, що починаючи з 2010 року в Україні діє Закон про містобудівну діяльність, який позбавив місцеві органи влади механізмів контролю. Їхні функції зводяться до виділення землі, видачі містобудівних умов та обмежень. Далі будівництво контролюють органи Державного архітектурно-будівельного контролю. Використовуючи це деякі забудовники виходять на ділянки, на які вони не мають права, і починають самовільне будівництво", - пояснив Рябікін.
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Заступник голови КМДА підкреслив, що на сьогодні з міською міліцією існує взаєморозуміння і вона допомагає демонтувати самовільні будівельні майданчики. "На жаль, виникають сутички з так званими тітушками, але авторитет міліції, влади і киян здобуває перемогу. Зараз ми знесли близько 10 таких незаконних будмайданчиків. І це тільки початок. Є вольове рішення Віталія Кличка, на нашій стороні кияни і закон, тому боротьба триватиме", - додав він.
"Віталій Кличко нам поставив чітке завдання - зупинити будівельний бєспрєдєл у Києві, вивчати думку громадськості міста про доцільність зведення того чи іншого об'єкта, особливо коли мова йде про будівництво поблизу вже існуючих житлових будинків", - зазначив Рябікін.
За його словами, Київська міська державна адміністрація і Київрада ініціювали внесення деяких змін в містобудівне законодавство і подали відповідні пропозиції на розгляд у Верховну Раду України.
"Сподіваємося, що вже восени ми повернемо під контроль все, що відбувається в нашому місті в частині будівництва", - заявив Рябікін.