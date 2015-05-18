Влада Києва передала правоохоронцям документи щодо 45 незаконних будівництв

Про це заявив заступник голови КМДА Павло Рябікін, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, при цьому, незаконних будівництв у столиці може бути і більше, і виявляти їх допомагає громадськість - активісти, журналісти, які повідомляють про підозрілу будівельну активність.

"Справа в тому, що починаючи з 2010 року в Україні діє Закон про містобудівну діяльність, який позбавив місцеві органи влади механізмів контролю. Їхні функції зводяться до виділення землі, видачі містобудівних умов та обмежень. Далі будівництво контролюють органи Державного архітектурно-будівельного контролю. Використовуючи це деякі забудовники виходять на ділянки, на які вони не мають права, і починають самовільне будівництво", - пояснив Рябікін.

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Заступник голови КМДА підкреслив, що на сьогодні з міською міліцією існує взаєморозуміння і вона допомагає демонтувати самовільні будівельні майданчики. "На жаль, виникають сутички з так званими тітушками, але авторитет міліції, влади і киян здобуває перемогу. Зараз ми знесли близько 10 таких незаконних будмайданчиків. І це тільки початок. Є вольове рішення Віталія Кличка, на нашій стороні кияни і закон, тому боротьба триватиме", - додав він.

"Віталій Кличко нам поставив чітке завдання - зупинити будівельний бєспрєдєл у Києві, вивчати думку громадськості міста про доцільність зведення того чи іншого об'єкта, особливо коли мова йде про будівництво поблизу вже існуючих житлових будинків", - зазначив Рябікін.

За його словами, Київська міська державна адміністрація і Київрада ініціювали внесення деяких змін в містобудівне законодавство і подали відповідні пропозиції на розгляд у Верховну Раду України.

"Сподіваємося, що вже восени ми повернемо під контроль все, що відбувається в нашому місті в частині будівництва", - заявив Рябікін.