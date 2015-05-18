У Кличка повідомили, що за рік у дитсадках Києва вдалося відновити 3,5 тисячі місць

За минулий рік у столиці вдалося відновити 3,5 тисячі місць у дитячих садках. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, ця цифра рівнозначна відкриттю 74 груп або 12 дитячих садків.

“Починаючи з минулого року ми переглядаємо договору оренди і повертаємо ті приміщення, які використовувалися не за своїм цільовим призначенням. Всього ми нарахували вже 57 таких приміщень. Так, у Солом'янському районі йде реконструкція дитсадка № 383. Сподіваємося, що 1 вересня відкриє свої двері для малюків. Також, планується відкрити ще 2 дитячих садка: в Голосіївському і Дарницькому районах", - підкреслила заступник голови КМДА.

“У столиці існує багато навчальних закладів, приміщення яких поєднують і школи, і дитсадки. В таких випадках ми намагаємося перемістити учнів у сусідні школи, звільняючи додаткові місця для дошкільнят", - додала вона.

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Загалом, як зазначила Ганна Старостенко, першочергового влаштування в дошкільні навчальні заклади Києва потребують більше 14 тис. дітей. При цьому протягом 2014 року київські дитячі садки поповнили 2700 дітей з сімей переселенців.

Ганна Старостенко також звернула увагу на невиконання забудовниками своїх зобов'язань щодо будівництва поряд з житловими комплексами об'єктів соціальної інфраструктури.

При цьому, за її словами, з ініціативи Віталія Кличка Київ звернувся до Міністерства охорони здоров'я і вже отримав згоду на пропозицію відкривати дитячі садки у вбудованих приміщеннях житлових будинків.