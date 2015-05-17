У Києві підлітки розбили меморіальну дошку радянському маршалу Жукову

Сьогодні в столиці на вулиці Жукова молоді люди в масках розбили меморіальну дошку на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова.

Про це повідомляє ГУМВС України в місті Києві на своєму офіційному сайті.

За оприлюдненою інформацією, всі учасники події були доставлені до районного управління міліції.

"До чергової частини Деснянського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення, що на вулиці Жукова 14 осіб в масках за допомогою кувалд та ломів на фасаді будинку збивають бетонну табличку. На місці події правоохоронці виявили пошкоджену меморіальну дошку", - повідомляє МВС.

Згідно з інформацією МВС, учасники групи - мешканці міста Києва та Київської області, студенти та школярі віком від 14 до 18 років.

Читайте такожПорошенко підписав закони про декомунізацію"На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 КК України (Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини). Проводиться подальша перевірка", - пояснює МВС.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська рада, згідно з законом про декомунізацію України, ухвалила рішення, відповідно до якого на будівлях та спорудах, що належать до комунальної власності територіальної громади столиці, буде демонтовано комуністичну символіку.