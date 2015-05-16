У Києві розпочались святкування Дня Європи

Продовжили виступом військового оркестру та промовами послів ЄС та можновладців. «Для багатьох країн-членів ЄС День Європи – це подія, це традиція, це звичай. Але для нас це свято – свято належності до Європи і боротьба на передньому краї Європи. Я завжди казав, що Європа має бути солідарною з нами і має бути присутня тут, в Україні, адже Україна – частина Європи і історично, і ментально», – сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає радіо "Свобода".

Читайте такожПорошенко: Україна здійснює реформи, щоб стати справжньою європейською державоюДо привітань України за допомогою відеозв’язку долучився і президент Європарламенту Мартін Шульц.

«Цього року це святкування набуло нового значення і те, що сьогодні відбувається в Україні стосується всіх європейців. З підписанням угоди про асоціацію ви непохитно обрали європейський шлях і ми підтримуємо цей європейський вибір. До сих пір, коли я згадую останні півтора року, я вражений стражданнями, які пережив український народ. По всій Європі ми чуємо про трагедії сімей, тисячі жертв, вбитих на Майдані і на Сході країни, про більш, ніж мільйон українців, які були змушені покинути свої домівки. На цьому довгому та складному шляху дозвольте мені запевнити вас у повній підтримці і твердій солідарності Євросоюзу з Україною», – наголосив він.

День Європи – свято, що відзначається в країнах Євросоюзу 9 травня, в Україні ж – щорічно з 2003 року у третю суботу травня. Україна є єдиною країною, яка не будучи членом Євросоюзу відзначає День Європи.

Окрім музичного дійства, на Михайлівській площі 16 травня працюватиме зона тематичного StreetArt, де спробують встановити два рекорди України. Зокрема, планується створити велетенський тризуб з 10 тис. шурупів та прапор України площею у 50 кв м з відбитків долонь, вмочених у фарбу.

Увечері День Європи яскраво завершить виступ Державного академічного оркестру «РадіоБенд Олександра Фокіна» та світлове шоу, яке символізує єднання України та країн Євросоюзу.

Загалом заходи у рамках Дня Європи в Україні триватимуть до 23 травня.