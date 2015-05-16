На "Петрівці" під потяг потрапив пасажир. Рух потягів відновлено

Як повідомили УНІАН у відділі зв"язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві, інцидент стався близько 16:30, внаслідок чого було тимчасово припинено рух потягів на цій гілці.

За попередніми даними, жінці близко 40 років, її особа встановлюється.

На даний момент рух потягів метрополітену відновлено в звичному режимі.