На "Петрівці" під потяг потрапив пасажир. Рух потягів відновлено

17:26, 16 травня 2015
Київ
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оновлено

На станції київського мето "Петрівка" жінка кинулась під потяг і загинула.

Движение поездов остановлено на всей линии \ Фото Twitter@olarhat

Як повідомили УНІАН у відділі зв"язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві, інцидент стався близько 16:30, внаслідок чого було тимчасово припинено рух потягів на цій гілці.

За попередніми даними, жінці близко 40 років, її особа встановлюється.

На даний момент рух потягів метрополітену відновлено в звичному режимі.

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