На проведення Дня Європи в Києві виділили 96 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявила заступник голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.

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За її словами, до організації і проведення свята у Києві, крім міської влади, долучилися велика кількість волонтерів, громадських організацій, партнерів міської влади, а також представників європейських делегацій.

«Усі наші партнери допомагали нам не лише у змістовній та інформаційній, а й у фінансовій частині створення свята. Так, зі столичного бюджету місто виділило лише 96 тис. грн – на технічне забезпечення заходу: оренда техніки, встановлення освітлення, забезпечення звуку під час концерту. Решту витрат, а це більше півмільйона гривень, взяли на себе наші партнери та спонсори», – пояснила Ганна Старостенко.