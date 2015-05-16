Київ сьогодні святкує День Європи

Сьогодні у Києві святкують День Європи. Основні офіційні заходи відбудуться на Михайлівській площі.

Як повідомляє прес-служба КМДА, вже традиційно День Європи розпочнеться флеш-мобом барабанщиць Київського Державного будинку художньої та технічної творчості, що триватиме з 10:30 до 10:35. З 10:40 до 10:55 відбудеться виступ Зведеного військового оркестру гарнізону м. Києва.

До участі в офіційній церемонії відкриття, що триватиме з 11:00 до 11:40, запрошені почесні гості: керівництво держави та міста, а також посли держав - членів ЄС. Під час церемонії урочисто пролунають Державний гімн України та гімн Європейського союзу у виконанні зведеного оркестру гарнізону м. Києва.

З 11:40 до 11:50 триватиме музична композиція у виконанні Зразково-показового оркестру Збройних сил України.

Після цього, з 11:45 – 11:55 відбудеться танцювальна зарядка «FunUp».

З 11:00 до 17:00 триватиме робота розважально-спортивних локацій.

З 11:55 до 14:30 відбудеться велопробіг «Критеріум до Дня Європи», з 12:00 – 14:00 – легкоатлетичний пробіг «EuroRun 2015».

З 12:40 – 14:25 можна буде відвідати концертну програму за участю муніципальних колективів: Київського академічного муніципального духового оркестру, Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина», Академічного камерного хору «Хрещатик», Ансамблю солістів «Благовість», Ансамблю музики народів світу «Горлиця – АРТ».

З 12:30 – 14:00 відбудеться прийом від Київського міського голови в Дипломатичній академії при МЗС України для почесних гостей.

З 14:00 до 14:10 триватиме нагородження учасників легкоатлетичного пробігу «EuroRun 2015».

Робота Дискусійного клубу запланована з 14:00 до 16:30.

З 19:30 до 21:10 День Європи яскраво завершать виступ Державного академічного оркестру «РадіоБенд Олександра Фокіна» та Світлове шоу, яке символізує єднання України та країн Європейського Союзу.

Заходи у рамках Дня Європи триватимуть до 23 травня.