У Києві червоними метеликами вшанували пам'ять жертв СНІДу (фоторепортаж)

17:05, 15 травня 2015
Київ
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Кожну третю неділю травня у світі згадують жертв ВІЛ/СНІДу.

У Києві з нагоди Всесвітнього дня пам'яті жертв ВІЛ/СНІДу меморіал "Червона стрічка" прикрасили метеликами.

Довідка УНІАН. Вперше Всесвітній День пам'яті померлих від СНІДу відзначили в 1983 році в американському місті Сан-Франциско.

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Організаторами акції стали люди, яких особисто торкнулася епідемія. З того часу щороку кожну третю неділю травня мільйони людей по всьому світу відзначають цей день.

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