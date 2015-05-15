Кличко проінспектував ремонт під'їздів в Оболонському районі столиці (фото)

Про це повідомили в прес-службі КМДА.

«У цьому році у більше 300 столичних будинків відбудеться ремонт під'їздів. За гроші, які ми як міська влада віднайшли на ці потреби. Щоби під'їзди відповідали належним умовам. Встановлюємо металопластикові вікна, що збільшить теплозбереження, упорядковуємо прокладення телекомунікацій», – підкреслив Віталій Кличко, пише газета "Хрещатик".

Мер також зазначив, що ЖЕКи працюють неефективно. І столична влада робить все, щоби у Києві відбулася реформа ЖКГ.

Кличко наголосив, що ремонтні роботи повинні відбуватися якісно, а за порядок в будинках і на прибудинкових територіях несуть відповідальність очільники районів, у підпорядкуванні яких перебувають керівники ЖЕКів.

Читайте такожУ Києві з'являться центри захисту прав споживачів комунальних послуг

«Зараз ми приїхали на перевірку ремонту під'їздів. А тут «потьомкінські селища» влаштували, як тільки дізналися, що я приїду. Чув, що ще свіжа фарба не висохла. У мене складається враження, що для того, щоби був порядок, потрібно приїхати на місце особисто і сваритися. Я фізично не можу приїхати до кожного двору і зайти у кожен під'їзд. Мер один, але в кожному районі є очільник, який безпосередньо відповідає за дану територію. У нього в підпорядкуванні перебувають, зокрема, керівники ЖЕКів, які відповідальні за наведення ладу в під'їздах і на прибудинкових територіях, і отримують за це зарплату, – зазначив Віталій Кличко. – От тут засипали свіжим асфальтом ями. Я приїду сюди наприкінці липня, якщо не буде заасфальтована належним чином вся прибудинкова територія біля цього будинку, будемо розмовляти з головою району по-іншому», – підкреслив мер.