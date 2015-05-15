У Києві відкривається виставка квітів із європейськими композиціями (фоторепортаж)

Спеціально до Дня Європи на Співочому полі Печерського ландшафтного парку відриється виставка квітів «Україна Європейська», присвячена країнам Євросоюзу з нагоди 65-річчя створення ЄС.

У КМДА розповіли, що ландшафтні дизайнери «Київзеленбуду» прагнули передати особливість та колорит кожної з перших країн-учасниць.

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«Кияни та гості столиці зможуть побачити квіткові композиції, виконані в кольорах прапорів перших десяти країн – членів ЄС», - додали в адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за дорученням мера Києва Віталія Кличка створено спеціальний безкоштовний маршрут, який підвозитиме киян до Співочого поля, де з 16 травня відкривається виставка квітів.

Маршрут безкоштовного автобуса: станція метро «Дружби народів» – вулиця Кутузова, станція метро «Арсенальна» – вулиця Івана Мазепи – Співоче поле.

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Інформаційні таблички будуть виготовлені двома мовами: українською та англійською. Автобуси курсуватимуть у вихідні та святкові дні з 8.30 до 21.30.

З розкладом руху можна ознайомитися на сайтах КП «Київпастранс» і КО «Київзеленбуд», а також на кінцевих зупинках.