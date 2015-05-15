Киянин побив комунальника під час демонтажу МАФу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Києві, 14 травня о 02.00 до чергової частини Шевченківського районного управління міліції надійшло повідомлення, що по вулиці Ольжича невідомий наніс тілесні ушкодження співробітнику зазначеного підприємства.

На місці події правоохоронці встановили, що під час проведення комунальниками демонтажу незаконно встановлених МАФів власник одного з них напав на працівників комунального підприємства. «Захищаючи свій незаконний бізнес, киянин накинувся з кулаками на одного з них», - зазначається в повідомленні міліції.

Чоловік намагався втекти від працівників міліції, але був затриманий. «Під час огляду в утікача правоохоронці вилучили предмет, схожий на зброю», - йдеться в повідомленні.

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Розпочато кримінальне провадження за статтю 296 ККУ (хуліганство). Киянину 1978 року народження оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Вилучений у підозрюваного пістолет направлено на експертизу.

За хуліганські дій чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років, інформують в главку.