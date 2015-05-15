Кличко: Київ - безпечна європейська столиця для бізнесу і туризму

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з делегацією представників ЗМІ, туроператорів та туристичних агенцій Туреччини, передає прес-служба мера.

Мер розповів про туристичний потенціал Києва і запросив турків відвідати українську столицю.

“Київ – унікальне місто з багатою історією і культурою. Саме в Києві ви можете відвідати більш ніж 1000 церков, монастирів та інших релігійних комплексів, деякі з яких включені до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Київ – це не тільки сучасний мегаполіс, але й гостинне та відкрите європейське місто. У нас дуже смачна кухня та безліч ресторанів на будь-який смак. І привабливі ціни у порівнянні з іншими європейськими столицями”, - зазначив Віталій Кличко.

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Він розповів, що у Києві створено 14 туристично-інформаційних центрів, де туристи можуть отримати всю необхідну інформацію про місто. А також у столиці постійно відбуваються різноманітні фестивалі і культурні заходи на будь-який смак.

Віталій Кличко підкреслив, що міська влада разом із правоохоронцями піклується про безпеку киян та гостей міста та впроваджує відповідні заходи.

“У зв’язку із ситуацією, яка склалася на Сході країни, деякі туристи побоюються їхати до столиці України. Ще раз хочу наголосити, що Київ – безпечне місто. Тому ми очікуємо на збільшення туристичних потоків і радо запрошуємо до Києва гостей з Туреччини”, - зазначив Віталій Кличко.