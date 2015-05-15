Вчора в Києві затримали "19 найбільш агресивних уболівальників" - МВС

Про це повідомляється на сайті ГУМВС України в м. Києві.

"Поблизу НСК «Олімпійський» правоохоронці виявили групу агресивно налаштованих уболівальників з медичними масками на обличчі та дерев’яними палицями в руках. Їх доставили до райуправління", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що на вулиці Великій Васильківській під час профілактичної бесіди з фанатами хтось із них кинув на проїжджу частину вулиці кілька димових шашок.

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Також зазаначається, що в одного із затриманих вилучили три поліетиленові пакетики та пластикову колбу з вмістом порошкоподібної речовини зеленого кольору.

"У райуправлінні ці громадяни надали письмові пояснення щодо своєї поведінки. Після встановлення їх осіб та профілактичної бесіди з ними, вони залишили територію міліцейського підрозділу", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, вчора "Дніпро" вийшов у фінал Ліги Європи. Матч з "Наполі" завершився перемогою дніпропетровців з рахунком 1:0.