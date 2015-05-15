Вчора в Києві затримали "19 найбільш агресивних уболівальників" - МВС
Після надання письмових пояснень щодо своєї поведінки, встановлення осіб та профілактичної бесіди вболівальників відпустили.
Про це повідомляється на сайті ГУМВС України в м. Києві.
"Поблизу НСК «Олімпійський» правоохоронці виявили групу агресивно налаштованих уболівальників з медичними масками на обличчі та дерев’яними палицями в руках. Їх доставили до райуправління", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що на вулиці Великій Васильківській під час профілактичної бесіди з фанатами хтось із них кинув на проїжджу частину вулиці кілька димових шашок.
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Також зазаначається, що в одного із затриманих вилучили три поліетиленові пакетики та пластикову колбу з вмістом порошкоподібної речовини зеленого кольору.
"У райуправлінні ці громадяни надали письмові пояснення щодо своєї поведінки. Після встановлення їх осіб та профілактичної бесіди з ними, вони залишили територію міліцейського підрозділу", - зазначили в МВС.
Нагадаємо, вчора "Дніпро" вийшов у фінал Ліги Європи. Матч з "Наполі" завершився перемогою дніпропетровців з рахунком 1:0.